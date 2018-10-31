ارتفاع أرباح "متطورة" 24% في الربع الثالث

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة بنسبة 24.745 في المائة إلى 12.25 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 9.82 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 31.05 مليون ريال مقابل 20.78 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 49.422 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.62 ريال مقابل 0.42 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2018م مقارنة بالربع الثالث من العام السابق (ربع المقارنة)، بنسبة 24.75% بشكل جوهري إلى:

- ارتفاع الايرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل ووجود إيرادات أخرى, على الرغم من انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع مخصص الزكاة التقديرية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر من عام 2018م مقارنة بفترة التسعة أشهر من عام 2017م (فترة المقارنة) بنسبة 49.42 % بشكل جوهري إلى:

- ارتفاع الايرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل , على الرغم من انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وانخفاض الايرادات الأخرى وارتفاع مخصص الزكاة التقديرية مقارنة بالفترة المماثله من العام السابق".