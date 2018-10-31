"إيداع" تطبق إجراءات المصدر على أسهم "جرير للتسويق"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة جرير للتسويق، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأربعاء 22/02/1440هـ الموافق 31/10/2018م.
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