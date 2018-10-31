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أخبار الشركات- محلية

"ثمار": الجمعية العامة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء بتاريخ 21-02-1440هـ الموافق 30-10-2018م بمقر الشركة بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 3.99% . وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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