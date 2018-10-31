"ثوب الأصيل": استقالة عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

أعلنت شركة ثوب الأصيل بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق في قراره المتخذ بتاريخ 21-02-1440هـ الموافق 30-10-2018م على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي من المجلس ولجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 21-02-1440هـ الموافق 30-10-2018م نظراً لظروفه العملية، وقدم المجلس شكره للأستاذ أحمد على ماقدمه خلال فترة عضويته متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. وتعود اسباب الاستقالة لظروف الأستاذ أحمد المنيفي العملية.
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