"ثوب الأصيل": استقالة عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

أعلنت شركة ثوب الأصيل بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق في قراره المتخذ بتاريخ 21-02-1440هـ الموافق 30-10-2018م على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي من المجلس ولجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 21-02-1440هـ الموافق 30-10-2018م نظراً لظروفه العملية، وقدم المجلس شكره للأستاذ أحمد على ماقدمه خلال فترة عضويته متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. وتعود اسباب الاستقالة لظروف الأستاذ أحمد المنيفي العملية.