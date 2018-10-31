انخفاض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.1% في سبتمبر

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن الانتاج الصناعي في اليابان التي تتعافى من سلسلة من الكوارث الطبيعية انخفض بنسبة 1ر1% عن الشهر السابق في أول انخفاض منذ شهرين.

وكان الانخفاض أكثر حدة من متوسط التوقعات بانخفاض نسبته 3ر0% من قبل محللين استطلعت صحيفة نيكي بيزنس ديلي آراءهم ، وتبع ذلك ارتفاع بنسبة 2ر0% في أغسطس.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 4ر101 نقطة مقابل خط الأساس لعام 2010 البالغ 100 نقطة.

ويتوقع المصنعون أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6 % في أكتوبر وأن يتراجع بنسبة 8.0 % في تشرين ثان/نوفمبر ، حسبما أظهر مسح أجرته الوزارة.

وانخفض مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 3 % ليصل إلى 5ر98% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق ، بينما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 3ر2% إلى 3ر113%.

وفي سبتمبر، أغلقت الكوارث الطبيعية المطارات والمصانع الرئيسية وأعاقت سلاسل الإمداد.