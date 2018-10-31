تعيين النرويجي غير بيدرسون مبعوثا جديدا إلى سوريا خلفا لدي ميستورا

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن أنه يرغب بتعيين الدبلوماسي النروجي غير بيدرسون كمبعوث خاص جديد الى سوريا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية فرانس برس الثلاثاء.

ويشغل بيدرسون حاليا منصب سفير النروج لدى الصين، وسبق أن كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "أنا سعيد بأن ابلغكم بنيتي الاعلان عن تعيين السيد غير بيدرسون كمبعوثي الخاص الى سوريا. ولاتخاذ هذا القرار قمت باستشارات واسعة بما في ذلك مع حكومة سورية".

وأشارت الرسالة الى أن "السيد بيدرسون سيدعم الأطراف السورية عبر تسهيل ايجاد حل سياسي شامل وجدير بالثقة يحقق التطلعات الديموقراطية للشعب السوري".

وشكر غوتيريش في رسالته المبعوث السابق ستافان دي ميستورا "لجهوده المنسقة ومساهماته لأكثر من اربع سنوات في البحث عن السلام في سوريا".

والتقى قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في اسطنبول نهاية الأسبوع ودعوا إلى التوصل الى حل سياسي للحرب في سوريا وهدنة دائمة في معقل المعارضة المسلحة الأخير في ادلب.

ودعا بيانهم المشترك إلى تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد قبل نهاية العام "يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".