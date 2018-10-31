ارتفاع صافي أرباح "سامسونج" بنسبة 17.5% في الربع الثالث

ذكرت شركة سامسونج للإلكترونيات ، اليوم الاربعاء، أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي ارتفع بنسبة 5ر17% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح 1ر13 تريليون وون (5ر11 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقابل مع 1ر11 تريليون وون خلال الفترة نفسها في العام الماضي، وفقا لما نقتله وكالة يونهاب للأنباء عن الشركة.

وزاد حجم الأرباح التشغيلية بنسبة 9ر20% خلال الفترة المذكورة وصولا إلى 5ر17 تريليون وون ، مسجلا رقما قياسيا.

وارتفع حجم المبيعات بنسبة 5ر5% في الربع الثالث وصولا إلى 4ر65 تريليون وون مقارنة مع 62 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.