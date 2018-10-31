71 % من مديري الأعمال والمشرعين المسجلين في «التأمينات» سعوديون

بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بمسمى مدير ومدير أعمال، الخاضعين لأنظمة التأمينات ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 221643 مديرا ومديرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن السعوديين شكلوا من الإجمالي نحو 71 في المائة بعدد 157188 مديرا، مقابل 64455 مدير أعمال ومشرع أجنبي.

وشكلت النساء العاملات تحت مسمى مديرة ومديرة أعمال نسبة 21 في المائة من الإجمالي، بعدد يقدر بنحو 46248 امرأة، منهن 175395 مديرة سعودية مقابل 46248 مديرة أجنبية.

وكانت وزارة العمل قد حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية". وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة الرشيدة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

كما أعلنت منع إصدار تأشيرات عمل دائمة أو مؤقتة أو موسمية لعدد من المهن في السوق السعودية، إلى جانب منعها إصدار رخص جديدة على عدد من المهن الأخرى، والتي باتت جميعها محظورة على العمالة الوافدة بالمملكة.

وأوقفت تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.