إطلاق منصة «التخصيم» منتصف 2019 .. توفر قنوات تمويلية للشركات الصغيرة

توقع زياد اليوسف؛ مدير عام الإدارة العامة لنظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إطلاق منصة "التخصيم" لإيجاد قنوات تمويلية إضافية محليا لقطاع الأعمال كالشركات المتوسطة والصغيرة سواء من المصارف أو غيرها، منتصف العام المقبل 2019. وقال اليوسف لـ"الاقتصادية"، إن مشروع ربط المدفوعات الخليجية المعني بالتسويات بين المصارف المركزية لا يزال العمل جاريا عليه ويسير في تحقيق هدفه نحو تسهيل الحوالات المالية بين دول المجلس.وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أية مشاريع تتعلق بوجود نظام دفع خليجي موحد أو "المقاصة" عبر المتاجر الإلكترونية كونه قطاعا جديدا والحركة فيه خليجيا ليست كبيرة.وجاءت تصريحات اليوسف مدير الإدارة العامة لنظم المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس، على هامش ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية.وأوضح في عرض قدمه خلال الورشة، أن منصة (إيصال) التي أعلن عنها قبل أشهر وهي منصة وطنية إلكترونية لفواتير الأعمال، تهدف إلى تسهيل آلية إجراء المدفوعات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة والموردين الذين يتعاملون مع هذه الجهات، ستُخفض تكاليف المعاملات المالية وتعمل على تحسين عملية إدارة المدفوعات فضلا عن الحد من التحصيل النقدي. ونوه إلى أن الإطلاق الفعلي والتجاري لها سيكون في كانون الأول (ديسمبر) ضمن تدشين رسمي، موضحا أن إطلاقها كان تجريبيا للشركات الكبرى، أما مستقبلا ستستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من هذه الخدمة، وذلك ضمن عمليات التطوير في المراحل المقبلة. وأشار إلى أنه من ضمن عمليات زيادة قنوات التمويل لقطاع الأعمال، "التمويل الجماعي" الذي تعمل عليه مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.ووفقا لليوسف، فإن الإحصاءات تشير إلى زيادة استخدام نقاط البيع مقابل تراجع عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل مع المصارف منذ عام 2015 حتى العام الجاري 2018 على زيادة سرعة نقاط البيع، إذ يستهدف ذلك تقليل عمليات الشراء والتعامل بالنقد "الكاش". وأكد اليوسف استقلالية وتوافق أنظمة المدفوعات في المملكة مع معايير شبكات وأنظمة المدفوعات الدولية، مشيرا إلى وجود خطة للسنوات المقبلة للتوسع في أجهزة نقاط البيع بإضافة أكثر من 18 ألف جهاز صراف آلي في أكثر من 150 مدينة وقرية. وأوضح، أن المدفوعات المصرفية بالمملكة تحولت تحولا كبيرا نحو الوسائل الإلكترونية، وأصبحت هناك مجموعة واسعة من خيارات الدفع الإلكتروني، تمكن الأفراد والشركات من إتمام معاملاتهم بأمن ويسر، مشيرا إلى تطور عملية الزمن المستغرق لتنفيذ العمليات الشرائية عبر نقاط البيع فمن ثماني ثوان وأكثر إلى ثلاث ثوان ونصف الثانية للعملية الواحدة.