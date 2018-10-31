الأسهم السعودية تتماسك عند مستوى 7800 نقطة رغم ضغوط «المصارف»

عادت الأسهم السعودية للتراجع لكن حافظت على جزء من مكاسب الجلسة السابقة لتغلق عند 7832 نقطة فاقدة 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وجاء التراجع بضغط من قطاع المصارف خصوصا سهم "الراجحي". ولا تزال السوق قريبة من مستويات 7913 نقطة التي تشكل حاجز مقاومة مهمة، لذا قد نجد السوق تحاول الوصول إليها وتجاوزها. وتميل السوق نحو الارتفاع بحسب المعطيات الحالية حيث لا تزال الشركات في المجمل تعلن عن نمو في أرباحها والمكررات الربحية جيدة. واختراق حاجز 8000 نقطة سيعطي دفعة قوية للسوق للوصول إلى مستويات أعلى لهذا العام عند 8500 نقطة. بينما الدعم عند 7740 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7847 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7861 نقطة رابحا 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7813 نقطة فاقدا 0.43 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7832 نقطة فاقدا 14 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 18 في المائة بنحو 658 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 39 مليون سهم لتصل إلى 148 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات تراجعت 7 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 118 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.95 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 939 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 766 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 263 مليون ريال.أداء الأسهمارتفعت أربعة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "متلايف" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 18.92 ريال، يليه "مسك" بنسبة 9.93 في المائة ليغلق عند 8.41 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 9.92 في المائة ليغلق عند 11.08 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 115.20 ريال، يليه "الأهلي للتكافل" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 3.15 في المائة ليغلق عند 17.20 ريال.وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 528 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 411 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 166 مليون ريال.* وحدة التقارير الاقتصادية