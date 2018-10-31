«نمو» تستقر عند 2560 نقطة بتداولات عند 354 ألف ريال

استقرت السوق الموازية "نمو" عند 2560 نقطة رابحة نقطة واحدة. وتراجعت قيم التداول 73 في المائة بنحو 982 ألف ريال لتصل إلى 354 ألف ريال، بمعدل خمسة آلاف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 68 في المائة بنحو 45 ألف سهم لتصل إلى 21 ألف سهم بمعدل تدوير 0.12 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 32 في المائة بنحو 35 صفقة لتصل إلى 74 صفقة. وارتفع سهم "ريدان" وحيدا بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال مقابل استقرار بقية الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 149 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 75 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 61 ألف ريال.
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