الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة تحت ضغط نتائج مالية مخيبة للآمال

هبطت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، ولم تستفد من فتح بورصة وول ستريت على أداء إيجابي، متأثرة بنتائج مالية مخيبة للآمال وبيانات أظهرت أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأقل من المتوقع في الربع الثالث من العام.

وانخفض المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 في المئة، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.4 في المئة، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني زاد 0.1 في المئة.

ومن بين العوامل التي أثرت سلبا على المعنويات تباطؤ النمو الفصلي لمنطقة اليورو إلى 0.2 في المئة، وعلامات على مصاعب في إيطاليا، وهو ما أثار بواعث قلق من أن الدولة التي تحتل المركز الثالث في المنطقة أصبحت من بين حلقاتها الأضعف.

ولم تتلق المعنويات دعما يذكر من سلسلة نتائج مالية جديدة للربع الثالث.

وهوى سهم لوفتهانزا 8.1 في المئة بعدما جاءت أرباح شركة الطيران الألمانية دون التقديرات في الربع الثالث، وقالت الناقلة إنها ستزيد عدد الرحلات بوتيرة أقل من نظيراتها هذا الموسم، وكانت أحدث شركة طيران تحذر من تأثير ارتفاع تكلفة الوقود على الأرباح.

وتذيل سهم بي.إن.بي باريبا قائمة الأسهم المدرجة على المؤشر كاك 40 الفرنسي بتراجعه 2.8 في المئة، بعدما سجل أكبر بنك مدرج في فرنسا إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثالث، وهو ما عزاه إلى أذرعه المصرفية الاستثمارية وبنوك التجزئة التابع له في أوروبا.

لكن سهم فولكسفاجن ارتفع ثلاثة في المئة، بعدما جاءت أرباح شركة صناعة السيارات الألمانية أعلى من التوقعات.