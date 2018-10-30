مبيعات بورشه تتجاوز 19 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من 2018

أعلنت شركة بورشه الألمانية للسيارات اليوم الثلاثاء ،أنها تمكنت من رفع أرباحها بشكل كبير خلال الربع الثالث بفضل قوة الطلب على موديلاتها وسيارتها فئة .911وأوضحت الشركة المملوكة لمجموعة فولكسفاجن أن قيمة مبيعاتها ،خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 19.1 مليار يورو، كما حققت أرباح التشغيل ارتفاعا بنسبة 11% لتصل إلى 3.3 مليار يورو.يشار إلى أن معدلات النمو في نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي لم تصل إلى 10%.وتابعت بورشه أن أرباحها تجاوزت نسبة النمو المستهدفة (15%) إذ أنها ارتفعت بنسبة 17.4%.غير أن الشركة توقعت تراجع وتيرة النمو بحلول نهاية العام الحالي، وقال لوتس ميشكه، المدير المالي لبورشه إن هناك أسبابا لهذا تتمثل في وجود اضطرابات سياسية واقتصادية والتخلي عن سيارات الديزل، بالإضافة إلى انشغال الشركة بتأهيل السيارات لاجتياز اختبارات الانبعاثات الجديدة والتي يطلق عليها " الإجراءات المنسقة عالميا لاختبار المركبات الخفيفة".وأضاف ميشكه أنه لهذا السبب، فإن المتوقع أن تبلغ مبيعات العام الحالي نفس مستواها في العام الماضي عندما باعت بورشه وسلمت 246 ألف و375 سيارة.وتتوقع بورشه تحقيق ارتفاع في قيمة مبيعاتها في العام الحالي، بفضل بيع العديد من سياراتها الفارهة غالية الثمن باناميرا و911.في المقابل، فإن من المنتظر ألا تزيد أرباح التشغيل عن نفس مستواها من العام الماضي.وتستثمر بورشه في الوقت الراهن مليارات في تطوير وإنتاج سيارات كهربائية، ومن المنتظر أن تطرح الشركة في الأسواق في 2019 أول سيارة كهربائية خالصة طراز تايكان.