أبل تكشف النقاب عن أي باد برو الجديد

أزاحت شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات الستار عن الكمبيوتر اللوحي الجديد "أي باد برو" الذي يتميز بتصميم جديد وأداء متطور يعكس إمكانيات الجيل المقبل من الأجهزة الإلكترونية، ويمثل أكبر تغيير على الاطلاق تجريه الشركة الأمريكية العملاقة على جهاز أب باد.ويتوافر "أي باد برو" الجديد بشاشتين بحجم 11 بوصة و9ر12 بوصة من فئة "ليكويد ريتينيا"، وتمتد مساحة الشاشة إلى الأطراف الخارجية للجهاز، وهو يعمل بتقنية "فيس أي دي" لفتح الجهاز إلكترونيا بمجرد نظرة من المستخدم، وذلك بغرض الحفاظ على خصوصية البيانات.ويتفوق الجهاز "أي باد" في الأداء عن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الأسواق حاليا بفضل الرقاقة الإلكترونية "إيه 12 إكس بيونيك" وتقنية "نيورال إينجين" المتعلقة بتنفيذ المهام ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.ويتصل الكمبيوتر اللوحي "أي باد برو" مغناطيسيا بالجيل الثاني من "أبل بنسيل" أي "قلم أبل" الذي يعتبر بمثابة وسيلة جديدة تماما للتفاعل مع التطبيقات الإلكترونية.ويعمل "أي باد برو" الجديد بلوحة مفاتيح ذكية تحمل اسم "فوليو" وتتسم بتصميم انسيابي قابل للتعديل من أجل سهولة أداء مختلف الوظائف.وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن مبيعات أجهزة أي باد وصلت ذروتها خلال الربع الأول من العام المالي 2014 عندما وصل عدد الأجهزة المباعة حوالي 26 مليون وحدة، وباعت أبل حوالي نصف هذا العدد خلال الربع السنوي الذي يشهد موسم العطلات العام الماضي.ورغم تراجع متوسط أسعار البيع وانكماش سوق أجهزة الكمبيوتر اللوحي بشكل عام، إلا أنه مازالت هناك أسباب تدعو للتفاؤل من بينها أن جهاز أي باد بدأ يكتسب الزخم مرة أخرى بفضل برنامج تشغيله الجديد وطرح إصدارات رخيصة الثمن من الجهاز، وكذلك لأن الشركات المنافسة مثل أمازون وسامسونج لم تطرح أجهزة منافسة في الأسواق مؤخرا.