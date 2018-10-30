"تقييم" لـ"الاقتصادية": تشغيل خدمة تقدير الحوادث الإلكترونية بنهاية العام

تعتزم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، البدء في تشغيل خدمة تقدير الحوادث الإلكترونية بنهاية العام الجاري 2018، بحيث يتم تقدير أضرار الحادث وإرسال التقرير للمستفيد، ومن ثم إيداع مبالغ التعويضات في حسابات المستفيدين البنكية دون الحاجة إلى زيارة أي مكان بعد الحادث.

وقال لـ"الاقتصادية" صالح الزويد؛ المتحدث الرسمي للهيئة، إن قيمة تعويضات أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض بلغت 1.1 مليار ريال لأكثر من 244 ألف حادث خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2018.

وأوضح، أن عمليات التقدير للحوادث تمت عبر أربعة مراكز في مدينة الرياض تقدم خدماتها لـ 30 ألف مستفيد شهريا، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث الطفيفة تمثل 52 في المائة من إجمالي الحوادث.

وبين، أن الهيئة تعمل على تدريب المقدرين من خلال برامج تأهيلية متخصصة، إذ قدمت حتى الآن 280 شخصا من خلال 31 دورة تدريبية تم تنفيذها في الرياض وجدة والدمام.

ومن المتوقع أن يبدأ المستثمرون في إنشاء وتشغيل مراكز تقدير في مدينة الرياض، وهي عبارة عن خمسة مراكز موزعة على أنحاء العاصمة، في شرق الرياض وفي مخرج 18 و28 وصناعية الرمال وصناعية الشمال.

وأعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين منح الموافقة لمستثمرين لإنشاء وتشغيل مراكز تقدير في مدينتي الدمام والخبر، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة للآلية المتبعة لاختيار المرشحين الراغبين في المنافسة والانتهاء من مقابلة المستثمرين واستعراض الخطط التشغيلية والفنية لإنشاء وتشغيل المراكز، حيث ستسهم هذه المراكز في تقديم الخدمات بشكل أفضل للمستفيدين.

يأتي ذلك في إطار هدف الهيئة إلى إتاحة الفرصة وإشراك القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل مراكز التقدير في مختلف مناطق المملكة، حيث أعلنت في وقت سابق عن إصدارها الموافقة لخمسة مستثمرين لإنشاء خمسة مراكز تقدير بمدينة الرياض، حيث من المتوقع أن تكون بكامل جاهزيتها لخدمة المستفيدين قبل نهاية العام الجاري.

ويعرف برنامج "تقدير" بنظام إلكتروني لتقدير أضرار السيارات يرتبط مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويهدف إلى ضبط عمليات تقدير حوادث السيارات وتسهيل الإجراءات وتسريعها.

ويأتي ذلك من خلال نظام إلكتروني شامل، يبدأ بعد دخول السيارة للمركز وتتم خدمتها وإنهاء الإجراءات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز عشر دقائق، ثم تصل إلى المقدرين في المركز إلكترونيا معلومات الحادث كاملة من كروكي الموقع والأشخاص المتضررين وبيانات التأمين.

وبعد عملية التقدير يقوم النظام إلكترونيا بإرسال طلب لمراكز معتمدة في توريد قطع الغيار، وبعدها مباشرة يتم إرسال التقرير آليا لشركة التأمين لتعويض المتضرر، موضحا في التقرير جميع تفاصيل الحادث وعملية التقدير.

يذكر أن "تقييم" قامت بداية الشهر الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوليرا القابضة لإنشاء مركز دراسات وأبحاث المركبات وتطوير أنظمة تقنيّة في تقدير أضرار حوادث المركبات، بهدف إقامة مركز متكامل يقدم مجموعة من الخدمات التشغيلية والاستشارية للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعموم المجتمع.

ويتكون المركز المتكامل، من مركز تقدير أضرار نموذجي ومركز تقييم جودة الإصلاح ومركز تدريب تقدير ومركز تدريب إصلاح المركبات ومركز دراسات وأبحاث سلامة المركبات، إضافة لمجموعة من الحلول التقنية التي ستسهم في رفع جودة التقارير.