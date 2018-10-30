تضاعف قيمة صافي أرباح "بريتيش بتروليوم" لارتفاع أسعار النفط

أعلنت مجموعة "بي بي" النفطية البريطانية (بريتيش بتروليوم) اليوم الثلاثاء عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثالث من العام على وقع الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الخام.

وارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 3,35 مليار دولار في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، مقارنة بـ1,77 مليار دولار في العام السابق، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وتضاعفت كذلك الأرباح الناتجة عن تكلفة الاستبدال التي تستثني التقلبات في قيمة مخزونات النفط الخام إلى 3,8 مليار دولار.

وقال كبير موظفي الشؤون المالية برايان غيلفاري إلى جانب النتائج "ما نراه هو زخم ترافق مع تنفيذ الاستراتيجيات" مشيرا كذلك إلى أن زيادة النشاط في إتمام مشاريع أساسية ساهم في تحسن أداء المجموعة.

وارتفع سعر برميل نفط برنت في سبتمبر ليبلغ أعلى مستوى له منذ أربع سنوات متجاوزا 82 دولاراً للبرميل على وقع المخاوف المرتبطة بانقطاع أو انخفاض الإمدادات من إيران بعدما بلغ سعر البرميل نحو 50 دولاراً صيف العام الماضي.

وازدادت عائدات "بي بي" كذلك لتبلغ 79,5 مليار دولار.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة بوب دودلي "العائدات القوية وتنامي تدفق النقود" إلى "تركيزنا على العمليات الآمنة والموثوقة وتنفيذ استراتيجيتنا".

وستمول "بي بي" عملية شراء بقيمة 10,5 مليار دولار لعمليات شركة التعدين العملاقة "بي اتش بي بيليتون" المرتبطة بالنفط الصخري الأميركي والغاز حيث سيتم ذلك نقداً بشكل كامل بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وقال غيلفاري "بينما بقيت أسعار النفط عند هذه المستويات، نتوقع أن نمول العملية نقداً بشكل كامل".

وأضاف "في هذه الحالة، سيستخدم برنامج بيع الأصول بقيمة خمسة إلى ستة مليارات دولار المرتبط بالصفقة لخفض الديون".

ويفتح الاتفاق التاريخي الذي سيتم إتمامه الأربعاء صفحة جديدا لـ"بي بي" في الولايات المتحدة بعد كارثة خليج المكسيك التي وقعت عام 2010 عندما تسبب حادث في إحدى منصات الشركة بتسرب نفطي ضخم وأسفر عن مقتل 11 شخصا قبالة لويزيانا وبأسوأ كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة.