مجلس الوزراء : نقل مسؤوليات تخصيص مطاحن الدقيق إلى شركات صندوق الاستثمارات

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة.

وكان خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة قد أطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل وما جرى خلالها من بحث لتطورات الأحداث واستعراض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما أطلع الملك المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا ونتائج اللقاءات والمباحثات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم وهم ملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس الجابون علي أونديمبا ورئيس السنغال ماكي سال والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي والأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس وزراء البحرين ورئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري وما تم أثناءها من استعراض لآفاق ومجالات التعاون وتعزيزها بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تطرق إليه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض بحضور مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف دول العالم من تأكيد بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات وإبراز لما حققته ميزانية المملكة من نمو مضطرد وتقدم مركزها في التنافسية العالمي وأن كل مشاريعها وإصلاحاتها وحربها على التطرف والإرهاب مستمرة ولن تتوقف بإذن الله وكذلك التحسّن في نشاط المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية وما تزخر به منطقة الشرق الأوسط من مشروعات حاضرة ومستقبلية وما ينتظرها من إنجازات ضخمة ستجعلها في مقدمة مصاف دول العالم بمشيئة الله.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد في بيانه عقب الجلسة أن المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني بمشاركة العديد من رجال أعمال ومدراء تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم ومن ذلك الإطلاق المبدئي لـ "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا. كما تناول مجلس الوزراء المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة والجهود الجبارة التي بذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى. مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والذي أسهم بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي.

وبارك المجلس اكتمال منظومة القضاء المتخصص إثر إطلاق أعمال المحاكم والدوائر العمالية ومباشرة أعمالها وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء ووفقا لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية. مشيدا المجلس باكتمال انتقال اختصاص النظر في القضايا العمالية إلى القضاء العام. وبين أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مستجدات الأوضاع والأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم. معربا عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب المتضمنة تصنيف عدد 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون وكذلك تصنيف السعودية والبحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية. والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله وتبادل المعلومات ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.

وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة. وجدد مجلس الوزراء ما عبرت عنه المملكة من إدانة لما يتعرض له المسلمون الروهينجيون في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطقِ الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي. كما عبر المجلس عن إدانة المملكة بأشد العبارات لحادث إطلاق النار بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية والهجوم ببلدة الجفرة جنوب ليبيا والتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية والعاصمة الأفغانية وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى وتأكيد رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية وما تعكسه من فكر متطرف مقدما التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، والتمنيّات للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي الشأن المحلي ثمن مجلس الوزراء ما توليه المملكة من عناية واهتمام بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويحقق مصالحهم مشيرا في هذا الصدد إلى الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الدولي الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مما يمثل امتدادا للدور العظيم الذي يضطلع به لخدمة الإسلام ودعم العلم والعلماء والبحوث التي تسهم في خدمة المسلمين في حياتهم المعاصرة. وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

القرارات

1 - تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين السعودية وكل من اليونان وقبرص في مجال خدمات النقل الجوي ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك. و يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند لمدة (3) سنوات اعتبارا من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها. وإضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 وإضافة مادتين إلى نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436 وذلك على النحو الموضح في القرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

4 - قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27/1/1437 وذلك وفقا لما تقرره اللجنة مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة (الهيئة العامة لعقارات الدولة) وعدد من الترتيبات في هذا الشأن.

5 - تعديل المادتين (4) و (5) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422 لتصبحا : "المادة الرابعة" : لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. "المادة الخامسة" : يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

الترقيات

ترقية إبراهيم أبو عباة إلى (مستشار أمني) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

ترقية عبدالعزيز آل سلطان إلى (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة 14 بوزارة النقل.

ترقية أحمد المنصوري إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 14 بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.