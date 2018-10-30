بعد 4 أيام .. إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يدخل حيز التنفيذ

يدخل قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، حيز التنفيذ بعد 4 أيام في 25 صفر 1440هـ الموافق 03 نوفمبر 2018م، وذلك سعيا من وزارة البيئة والمياه والزراعة للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي التي تشمل الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك.

وتعمل الوزارة على توفير البدائل الأخرى لمربي المواشي من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.

وحددت مساحة 30 هكتارا كحد أدنى للسماح بزراعة الأعلاف، لمن يملك رخصة زراعية وذلك مراعاة لصغار المزارعين، وتحقيقا للكفاءة الإنتاجية للمَزارع التي صدرت لها رخص بزراعة أعلاف لمساحات تقل عن 30 هكتارا.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتبارا من تاريخ تطبيق القرار يوم السبت المقبل، مؤكدة أنها ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز برصد وضبط المخالفات آلياً عبر الصور الفضائية اعتبارا من تاريخ بداية تنفيذ القرار.