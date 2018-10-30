الأسهم السعودية تعود إلى الربحية بدعم معظم القطاعات .. والسيولة تصعد 28 %

عادت الأسهم السعودية إلى الربحية لتغلق عند 7847 نقطة بمكاسب 44 نقطة بنسبة 0.57 في المائة، وارتفعت القيمة السوقية تسعة مليارات ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات بقيادة "المواد الأساسية"، رغم الأداء الإيجابي، إلا أن السوق أظهرت بعض الضعف في الاتجاه الصاعد حيث لم تستطع أن تستقر أعلى من مستويات 7900 نقطة التي تشكل مقاومة كما أشير في تقارير سابقة، وفقدت السوق نحو نصف المكاسب بعدما وصلت إلى مستويات المقاومة، واستمرار ذلك يعطي إشارة إلى أن السوق لا تمتلك القوة الشرائية الكافية لمواصلة الارتفاع، ما يعني سيطرة البائعين وهذا سيدخل السوق في موجة تراجع أخرى. لذا من المهم تجاوز المقاومة ومواجهة الضغوط البيعية عند المستويات الحالية والاستقرار أعلى من مستويات 7900 نقطة، لزيادة شهية المخاطرة واحتمالية مواصلة المسار الصاعد.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7802 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7904 نقاط رابحا 1.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7847 نقطة رابحا 44 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وارتفعت السيولة 28 في المائة بنحو 848 مليون ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 45 في المائة بنحو 58 مليون سهم متداول لتصل إلى 187 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 22 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجع قطاعا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.89 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.13 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 6.3 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 941 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 383 مليون ريال.



أداء الأسهم



ارتفعت خمسة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "عناية" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 21.34 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 9.96 في المائة ليغلق عند 38.10 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 9.96 في المائة ليغلق عند 16.78 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 46.80 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 85.60 ريال، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 125 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 634 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 390 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بقيمة 262 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية