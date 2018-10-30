لإنعاش المبيعات .. الصين تدرس خفض الضرائب على السيارات

تدرس الصين خفض الضرائب على معظم السيارات من أجل تعزيز المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وبحسب "الألمانية"، نقلا عن وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الهيئة المعنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد قدمت خطة للنواب تنص على خفض الضرائب على سيارات الركاب التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1600، إلى 5 في المائة.

وقالت مصادر مقربة من المسألة، لم ترد الإفصاح عن هويتها، إنه لم يصدر بعد قرار بشأن تطبيق التخفيضات.

يُشار إلى أن مبيعات السيارات الصينية في طريقها لتسجيل أول نسبة تراجع سنوية منذ عقدين، حيث أثر الخلاف التجاري مع أمريكا في نمو المبيعات وأدى إلى تراجع الأسهم في البورصة.

وفي حال تطبيق خطة خفض الضرائب، ستعد أحدث الإجراءات التي تتخذها الصين لدعم اقتصادها الذي سجل تباطؤا خلال هذا العام في ظل الخلاف التجاري مع أمريكا.

وكانت مبيعات سيارات الركاب قد تراجعت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 2.06 مليون وحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

بدوره، يعتزم بنك الصين، رابع أكبر مصارف البلاد من حيث حجم الأصول، جمع ما يصل إلى 120 مليار يوان (17.25 مليار دولار) لتعزيز رأس المال، في أكبر عملية إعادة تمويل للأسهم المفضلة من جانب بنك صيني.