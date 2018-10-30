توجه لتبني اللائحة الفنية السعودية للمركبات الكهربائية خليجيا

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن مساع خليجية لاعتماد اللائحة الفنية السعودية للمركبات الكهربائية في دول المجلس، مؤكدا استكمال المنظومة الخاصة بألواح الطاقة الشمسية للمنازل قريبا.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعد القصبي؛ محافظ الهيئة، إن هناك تطبيقا للمواصفات السعودية على المستوى الخليجي، مشيرا إلى أن المملكة تواكب التقنيات الحديثة العالمية، إضافة إلى أن هناك فرقا فنية تتابع هذه التقنيات مع القطاعات ذات العلاقة من الجهات؛ الحكومية والخاصة والأكاديمية والبحثية.

وفيما يتعلق بالألواح الشمسية للمنازل، أوضح المحافظ، أن هناك فريقا فنيا يراجع المواصفات الخاصة بألواح الطاقة الشمسية، وستستكمل المنظومة الخاصة بألواح الطاقة الشمسية عملها، قريبا.

جاءت تصريحات القصبي على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الأمانة العامة لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، لإعلان نتائج الدورة الرابعة من منافساتها.

وأعلن القائمون خلال المؤتمر، عن فوز 26 منشأة وطنية بالجائزة، 50 في المائة منها منشآت حكومية، و42 في المائة منشآت خاصة، و8 في المائة منشآت غير ربحية.

وقال سعد القصبي؛ الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، إن الجائزة تستهدف تحقيق التميز المؤسسي في منشآتنا الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، مشيرا إلى فتح المجال أمام القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي يأتي تماشيا مع أهم أهداف "الرؤية الطموحة للمملكة 2030" الرامية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.

ونوّه القصبي إلى أن الجائزة تحرص بشكل كبير على حوكمة عمليات التقييم والتحكيم لضمان الحيادية والعدالة في التقييم، حيث تشتمل مراحل التقييم على التقييم المكتبي الفردي ثم التقييم المكتبي الجماعي، إضافة إلى الزيارات الميدانية ومن ثم تحكيم تقارير التقييم من قبل لجنة التحكيم لضمان عدالة التقييم.

وبيّن، أن المنشآت التي أبدت رغبتها بالتقدم في للجائزة وصلت إلى أكثر من 300 منشأة بزيادة أعلى من 200 في المائة عن الدورة السابقة، استكملت من بينها 134 منشأة متطلبات التقييم المكتبي، بينما وصلت 40 منشأة لمرحلة التقييم النهائي فازت منها بالجائزة 26 منشأة.

وأعلن أن وزارة الصحة فازت عن فئة الوزارات في المستوى الفضي، فيما حلت ثلاث منشآت في فئة الهيئات الحكومية هي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المستوى الفضي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المستوى البرونزي.

فيما فازت جهتان عن فئة الجهات التابعة للوزارات هي وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في المستوى الفضي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي في المستوى البرونزي، وفازت الجامعة الإسلامية عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى الفضي، وحلت جامعة المجمعة وكلية طب الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز في المستوى البرونزي ضمن الفئة نفسها.

كما أعلن الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن أن هناك أربع منشآت حكومية فازت بالجائزة في فئة القطاع الصحي الحكومي وهي مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة في المستوى الفضي، ومستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي في المستوى الفضي، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في المستوى الفضي، بينما جاءت مدينة الملك فهد الطبية في المستوى البرونزي، وفي فئة القطاع الصحي الخاص فاز مستشفى الموسى بالجائزة في المستوى الفضي.

وفي فئة المنشآت الإنتاجية الكبيرة فازت خمس منشآت هي شركة العبيكان كمبيبلوك المحدودة، ومعمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي بينبع، والشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) في المستوى الذهبي، بينما جاءت الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في المستوى الفضي.

وقال الدكتور سعد القصبي أن مصنع العبيكان للمنتجات البلاستيكية فاز بالجائزة عن فئة المنشآت الإنتاجية المتوسطة في المستوى الفضي، وكذلك شركة العبيكان للطباعة والتغليف في المستوى البرونزي، فيما فازت شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء بالجائزة في المستوى الذهبي عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة، فيما فازت شركة درعة للتجارة بالفئة نفسها في المستوى الفضي.

أما القطاع غير الربحي، فقد فازت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي، وفاز المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن فئة المنشآت غير الربحية في المستوى البرونزي.