اتفاق لتبادل العملة بين الهند واليابان بـ 75 مليار دولار

وقعت الهند واليابان اتفاقا ثنائيا لتبادل العملة بقيمة 75 مليار دولار أمس، خلال زيارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي لطوكيو.

ووفقا لـ "رويترز"، قالت الهند في بيان "إن الاتفاق يسهم في تحقيق استقرار أكبر في أسواق العملة الأجنبية ورأس المال في الهند".

وكان التعاون الأمني والاقتصادي بين الهند واليابان على رأس جدول أعمال ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، ونظيره الياباني، شينزو، أمس في العاصمة اليابانية طوكيو، وفقا لـ "الألمانية".

وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي والتدابير الرامية إلى مواصلة السعي لتحقيق منطقة حرة ومفتوحة بالمحيطين الهندي والهادئ.

تأتي محادثاتهما بعد ثلاثة أيام من جولة آبي إلى الصين، حيث التقى الرئيس شي جين بينج في العاصمة بكين في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء ياباني إلى أكبر شريك تجاري للبلاد منذ سبع سنوات.

وتعهد آبي أمس، بتقديم قروض منخفضة الفائدة بقيمة أكثر من 316 مليار ين "2.8 مليار دولار" إلى الهند، من أجل مشاريع البنية التحتية وتشمل مشروع قطار فائق السرعة تبلغ قيمته 150 مليار ين، بين مدينتي مومباي وأحمد آباد في غرب الهند، ويستخدم تكنولوجيا قطار الطلقة الياباني.

وقال ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي ونظيره الياباني شينزو آبي، "إن الدولتين ستعززان التعاون الاقتصادي والأمني بينهما في مواجهة صعود الصين".

وقال آبي في مؤتمر صحافي مشترك "العلاقات بين اليابان والهند تتمتع بأكبر إمكانيات في العالم. اليابان القوية تفيد الهند، كما أن الهند القوية تفيد اليابان".

وكان مودي قد طالب رجال الأعمال اليابانيين في وقت سابق من أمس، بالاستثمار بصورة أكبر في دولته، وتعهد بالاستمرار في اتخاذ إجراء لتحسين إجراءات إتمام الأعمال.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مودي القول أمام نحو 700 شخص "أريد أن أدعوكم جميعا للاستثمار في الهند".

وأضاف أن "نحو 200 شركة يابانية بدأت عملها في الهند خلال الأعوام الماضية"، مشيرا إلى أن العدد في تزايد.

وبعد وصول مودي إلى اليابان أمس الأول، دعا آبي نظيره الهندي إلى منزل عطلته في مقاطعة ياماناشي بالقرب من جبل فوجي، أعلى قمة جبلية في البلاد، لتناول العشاء.

كما زار الزعيمان مصنع شركة "فانوك" لتصنيع الروبوتات في مقاطعة يامانشي الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب طوكيو.

وتعد هذه ثالث زيارة يقوم بها مودي إلى اليابان كرئيس وزراء. وكانت آخر مرة التقى فيها الزعيمان في اليابان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وبحسب "الفرنسية"، قال محللون "إن آبي الذي أصبح الأسبوع الماضي أول رئيس وزراء ياباني يزور بكين منذ عام 2011 يحاول تحقيق توازن حيث يعمل على تحسين العلاقات مع الصين في وقت يحافظ على قوة علاقات بلاده مع الهند".

وأشار آبي إلى أن "اليابان والهند ستتوليان قيادة المنطقة نحو الاستقرار والازدهار".

من جهته، أوضح مودي أن الاستثمار سيوفر نحو 30 ألف وظيفة جديدة في الهند، وأنه تم التعهد بـ "دفع التعاون بيننا بسرعة دون انقطاع".

ورغم عدم ذكر أي من القائدين الصين بالاسم إلا أن مختصين أشاروا إلى أن المحادثات تأتي على وقع تنامي نفوذ بكين في المنطقة.

وقال مودي "إن القرن الـ 21 هو قرن آسيا"، مضيفاً "هناك أسئلة عديدة بشأن من سيهيمن وما الذي سيتم القيام به. من الواضح أنه لن يكون هناك قرن آسيا دون تعاون بين الهند واليابان".

وأكد تاكاشني كاواكامي أستاذ السياسات الدولية في جامعة "تاكوشوكو" في طوكيو أن رئيس الوزراء آبي يحاول الموازنة بين الصين والهند.

وقال "التقى آبي الرئيس الصيني شي جينبينج في ظل مواجهة بين الصين والولايات المتحدة وهو يلتقي مودي حاليا لتحقيق التعاون بين اليابان والهند والولايات المتحدة لتكون منطقة المحيط الهادئ الهندي حرة ومنفتحة، في مواجهة الصين".

والتقى مودي وآبي مرارا خلال السنوات الأخيرة حيث دشنت اليابان العام الماضي مشروعاً لبناء أول قطار سريع في الهند بقيمة 19 مليار دولار.

وسيربط القطار أحمد آباد بمدينة بومباي، عاصمة الهند المالية، ويتوقع إتمامه بحلول نهاية عام 2023.