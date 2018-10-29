صفقة شراء "ريد هات" تعزز قدرة "آي.بي.إم" على المنافسة في سوق الحوسبة السحابية

تستهدف صفقة شراء شركة خدمات الكمبيوتر الأمريكية العملاقة "آي.بي.إم" لشركة تكنولوجيا الحوسبة السحابية "ريد هات" مقابل 33 مليار دولار تعزيز وجودها بين كبرى الشركات العاملة في سوق الحوسبة السحابية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صفقة "ريد هات" هي ثاني أكبر صفقة استحواذ في قطاع التكنولوجيا بالعالم وأكبر صفقة استحواذ بالنسبة لشركة "آي.بي.إم"، مضيفة أن هذه الصفقة التي مثلت شهادة اعتماد لها في السوق الضخمة سريعة النمو للحوسبة السحابية وتعطيها القدرات المطلوبة لتحقيق نمو حقيقي في الإيرادات.

وأضافت الوكالة أن "آي.بي.إم" التي يبلغ عمرها 107 أعوام، وكانت في وقت من الأوقات رمزا لصناعة أجهزة كمبيوتر الخادم، تباطأت في تبني تكنولوجيا الحوسبة السحابية، مما فرض عليها ضرورة بذل جهود كبيرة للحاق بالمنافسين مثل "أمازون" و"مايكروسوفت"، في تقديم خدمات الحوسبة وغيرها من الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت.

وقالت "جيني روميتي" الرئيس التنفيذي لشركة "آي.بي.إم" في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن نعيد تشكيل آي.بي.إم في هذه اللحظة.. الأمر يتعلق بإعادة تشكيل فضاء الحوسبة السحابية وهذه نقطة تغيير للاتجاه علينا القيام بها".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه "آي.بي.إم" نفسها كشركة رائدة فيما يسمى سوق "الحوسبة السحابية المترابطة" والتي تتيح للشركات تشغيل برامجها وتطبيقاتها سواء على أجهزة الكمبيوتر الخادم الخاصة بها وعلى الخوادم الكبيرة "العامة" التي تقدمها شركات الحوسبة السحابية مثل "أيه.دبليو.إس" التابعة لمجموعة "أمازون" و"أزور" التابعة لمجموعة "مايكروسوفت" في نفس الوقت.

وتقدم شركة "ريد هات" التطبيقات والخدمات التي تعتمد على نظام التشغيل المفتوح المصدر "لينوكس" والتي تساعد الشركات على التنقل بين المنصات وأنظمة التشغيل المختلفة أثناء تشغيل البرامج والتطبيقات.

يذكر أن إيرادات "آي.بي.إم" تراجعت بمقدار الربع تقريبا منذ تولي "روميتي" رئاستها في .2012 وفي حين جاء جزء من التراجع نتيجة بيع بعض الوحدات، فإن الجزء الأكبر جاء نتيجة انخفاض مبيعات الأجهزة والبرامج والخدمات التي تقدمها، في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها الشركة العريقة من جانب الشركات الأحدث في السوق.