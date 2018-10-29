المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم يتأهل إلى كأس العالم في بولندا بفوزه على أستراليا

تأهل المنتخب الوطني الشاب لكرة القدم تحت 19 عاما ، إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في بولندا العام المقبل، بعد بلوغه المربع نصف النهائي لكأس آسيا المقامة في إندونيسيا، بالفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

وتقدم المنتخب الوطني مبكرا عن طريق تركي العمار بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة، وأدرك ناثانيل أتكينسون التعادل لأستراليا في الدقيقة 42، لينهي الشوط الأول بنتيجة (1-1).

وانتظر "الأخضر" 5 دقائق بعد انطلاقة الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثاني، الذي حمل توقيع فراس البريكان، قبل أن يسجل سعود عبدالحميد هدفا ثالثا في الدقيقة 82.

وبدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل ضم كل من عبدالرحمن الشمري ونايف الماس وحسن التمبكتي وحامد الغامدي وفراس البريكان وتركي العمال وخالد الغنام ومحمد الشنقيطي ومهند الشنقيطي ومنصور البيشي وفرج الغشيان .

ومن المقرر أن يلتقي "الأخضر" مع نظيره الياباني في الدور نصف النهائي، الخميس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية .