ارتفاع صافي أرباح "مجموعة السعودية" بنسبة 38% في 9 أشهر

ارتفع اجمالي أرباح المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 بنسبة 51 في المائة إلى 2.2 مليار ريال مقارنة بأرباح 1.4 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ صافي الربح نحو 839 مليون ريال مقابل 606 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 38.4 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 1.86 ريال مقابل 1.35 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، لتبلغ للفترة الحالية 460 مليون ريال، مقابل 249 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

2- توقف المجموعة عن إثبات خسائر استثمارية في مشروع شركة البتروكيماويات التحويلية PCC، بعد أن تم بيعه، وقد بلغت تلك الخسائر للفترة المماثلة من العام السابق 41 مليون ريال.

3- انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.