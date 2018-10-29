929 مليون ريال صافي أرباح "بتروكيم" في 9 أشهر

ارتفع اجمالي أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-09-30 بنسبة 51.7 في المائة إلى 2.2 مليار ريال مقارنة بأرباح 1.4 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما بلغ صافي الربح نحو 929 مليون ريال مقابل 497 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 86.9 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 1.94 ريال مقابل 1.04 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى:

- ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن الإنتاج ومتوسط أسعار البيع.

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.