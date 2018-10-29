إندونيسيا: تحطم طائرة تحمل 188 شخصا في بحر جاوة

قال مسؤولون في إندونيسيا إن طائرة تابعة لشركة ليون أير تحمل 188 شخصا على متنها يعتقد أنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة اليوم الاثنين بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وقال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن الطائرة في رحلتها (جي.تي 610) فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. وأضاف أن زورقا كان يغادر ميناء العاصمة شاهد الطائرة لدى سقوطها.

وقال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت". ويقول موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) إن الطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وقال مسؤول بشركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن حطاما يعتقد أنه من الطائرة عثر عليه بالقرب من منشأة تكرير بحرية.

وقال محمد سيوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ إن حطاما عثر عليه قرب المكان الذي فقدت فيه الطائرة الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية على الأرض.

وأضاف سيوجي في مؤتمر صحفي "لا نعلم ما إذا كان هناك أي ناجين... نأمل ونصلي لكن لا يمكننا التأكيد".

وأظهر موقع (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة أقلعت في حوالي الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في الساعة 7:20 صباحا.

وقال إدوارد سيرايت الرئيس التنفيذي لمجموعة ليون أير "لا يمكننا تقديم أي تعليق في هذه اللحظة... نحاول جمع كل المعلومات والبيانات".

وأضاف لرويترز أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتظهر بيانات (فلايت رادار 24 دوت كوم) أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 5000 قدم (1524 مترا) قبل أن تفقد الارتفاع ثم استعادته قبل أن تسقط باتجاه البحر في نهاية المطاف.

وقالت شركة بوينج في تغريدة على تويتر إنها على دراية بتقارير عن الحادث وإنها تتابع الأمر عن كثب.