رغم ارتفاع معظم القطاعات .. الأسهم السعودية تفقد 32 نقطة بضغط "المصارف"

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 32 نقطة بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 7802 نقطة في تعاملات سجلت هبوطا في قيمة السيولة والصفقات.

ورغم ارتفاع معظم القطاعات إلا أن انخفاض قطاع المصارف أسهم في الضغط على السوق مع تراجع سهم "الراجحي" بنحو 2 في المائة. وحتى الآن لم تظهر المصارف إشارات سلبية في الأداء أو العوامل الأساسية في القطاع أو في الأسهم، ما يجعل تحركات القطاع السلبية مؤقتة، لتعود بعدها في دعم تحرك السوق نحو الإيجابية.

وتفاعل سهم "سابك" بشكل سلبي مع نتائج الشركة التي أظهرت نموا بـ 24 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري و 5 في المائة في الربع الثالث، حيث جاءت النتائج قريبة من متوسط توقعات المحللين ولم يشكل ذلك مفاجئة للسوق ويدفعها لتقييمها بأسعار أعلى إضافة إلى تراجع أرباح الربع الثالث مقترنة بالربع السابق نتيجة ارتفاع أسعار اللقيم، وذلك أثار قلق المتعاملين في السوق من استمرار انكماش هوامش ربحية القطاع.

فنيا تتماسك السوق فوق مستويات 7700 نقطة واستمرار ذلك يبقي فرص عودة المؤشر للارتفاع للوصول إلى مستويات 7920 نقطة التي تشكل مقاومة مهمة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7835 نقطة، اتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7767 نقطة فاقدا 0.87 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7802 نقطة فاقدا 32 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة 69 في المائة بنحو 6.7 مليار ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 59 في المائة بنحو 190 مليون سهم متداول، لتصل إلى 129 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 30 في المائة بنحو 44 ألف صفقة لتصل إلى 104 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.3 في المائة. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 3.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 966 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 604 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 223 مليون ريال.





أداء الأسهم

ارتفعت خمسة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "الدريس" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 31.90 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 34.65 ريال، وحل ثالثا "السعودي الألماني" بنسبة 9.98 في المائة ليغلق عند 35.25 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 16.86 ريال، يليه "سوكورب وابل ريت" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 8.65 ريال، وحل ثالثا "الرياض" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 17.02 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 392 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 347 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 5 في المائة بقيمة 149 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية