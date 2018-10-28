"هدف" يحول فروعه بالمناطق إلى مراكز تأهيل وتوظيف لدعم الباحثين عن عمل وتحفيز المنشآت على التوطين

حوّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق خالد أبا الخيل، إن فروع "هدف" الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، بدأت بتطوير أدائها ومنسوبيها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

وأضاف أبا الخيل، أنه سيتم تدشين ثلاثة فروع متنقلة خلال الأسابيع المقبلة، لتنضم إلى فروع الصندوق الأخرى، حيث ستعمل الفروع على تقديم دورات في الإرشاد المهني المتخصص، واستشارات نوعية للباحثين والباحثات عن عمل، للرفع من جاهزيتهم ومساعدتهم في الحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، ومتابعة استقرارهم الوظيفي، وكذلك تقديم الدعم لأصحاب الأعمال لتوطين الوظائف المنتجة والمستقرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق، أن مبادرة تحويل فروع "هدف" الـ 22 في المدن والمحافظات إلى مراكز تأهيل وتوظيف للباحثين والباحثات عن عمل، تأتي ضمن مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الـ68 التي أُعلن عنها في وقت سابق، لدعم وتحفيز القطاع الخاص من أجل التوطين وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى تطبيق نموذج عمل مراكز التأهيل والتوظيف في جميع فروع الصندوق، عبر التركيز على توظيف طالبي العمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) taqat.sa ومتابعة استقرارهم الوظيفي، وتحقيق مستهدفات التوظيف، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لمنشآت القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم الوظيفية وتوطين الوظائف المنتجة والمستقرة والمستدامة.

ومن المقرر أن تعزز المبادرة من عمليات التوظيف في المدن والمحافظات، ورفع جودة نتائج ومخرجات التوظيف، وكذلك رفع نسبة مشاركة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في هذه الجوانب.

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع "هدف" في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الالكترونية على الرابط:https://www.hrdf.org.sa/Locations .