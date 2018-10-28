وزير خارجية باكستان: دعم السعودية سيساعدنا في التغلب على الأزمة الاقتصادية

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في تصريحات صحفية اليوم في مدينة مولتان، أن حزمة الدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لباكستان سيساعدها في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها وسيسهم في تحسين اقتصادها.

من جهتها، أوضحت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية الدكتورة شيرين مزاري، أن الدعم الذي قدمته المملكة يهدف إلى دعم الاقتصاد الباكستاني والوقوف مع باكستان لإخراجها من هذه الأزمة،