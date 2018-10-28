"السياحة" تفعل اتفاقيتها مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم الإستثمار السياحي في السعودية

ناقشت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، سبل توفير الدعم المالي للراغبين في الاستفادة من مبادرة الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، الرامية لتمكين خريجي تخصصات السياحة والآثار ليتحولوا من طالبي عمل إلى مستثمرين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وذلك خلال الإجتماع الذي جرى الأربعاء الماضي في مقر الهيئة بالرياض، بحضور ممثلي بنك التنمية الإجتماعية، وعدد من مسؤولي إدارة الإستثمار السياحي في الهيئة.

ويأتي هذا الإجتماع، تفعيلاً لمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبنك التنمية الإجتماعية، وذلك استكمالاً للجهود المشتركة بين الجهتين منذ عام 2009م، والتي أفرزت نتائجها عن تذليل ودعم المستثمرين في قطاع السياحة والتراث الوطني، من أجل الإرتقاء بالأنشطة السياحية والتراثية وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء الوطن وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة، وذلك وفقاً للقرارات والأوامر السامية الصادرة بشأن دعم وتمويل مشاريع السياحة والتراث الوطني في المملكة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تفعيل الاتفاقية وآلية العمل واستقبال الطلبات ومسارات التمويل التي تتمثل في مسار المشاريع متناهية الصغر والخاصة بتمويل مشاريع الحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب مناقشة مسار المشاريع الناشئة الذي يختص بتمويل مشاريع الأنشطة السياحية والتراثية التي تقل تكلفتها عن ثلاثمائة ألف ريال، إضافة لمسار التميز الذي يتم فيه تمويل مشاريع الأنشطة السياحية والتراثية التي تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين ثلاثمائة ألف ريال إلى 4 ملايين ريال.

وتم خلال الإجتماع، الاتفاق على إعداد روزنامة على مدار السنة لعدد من الدورات المتخصصة و التعريفية والتي تهدف إلى تأهيل الراغبين في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة، ومساعدتهم لتأسيس وإدارة مشاريعهم بطريقة احترافية، مع توفير الدعم الاستشاري والتمويلي من خلال الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي سينعكس على تنمية واستثمار السياحة الداخلية، والاستفادة من الطاقات الشابة والطموحة في ذلك، حيث سيجري استقبال طلبات التمويل، عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، ومن خلال بوابة الاستثمار السياحي بموقع الهيئة الإلكتروني.

حضر الإجتماع من جانب الهيئة، عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر مدير عام الاستثمار السياحي ومدير عام المركز الوطني لتنمية الموار البشرية السياحية المكلف، وعدد من مسؤولي الهيئة، ومن جانب بنك التنمية الاجتماعية، نواف عودة المطرفي مدير إدارة اعتماد الجهات الراعية وعدد من مسؤولي البنك.