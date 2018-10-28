"أسمنت الجنوب" تربح 143 مليون ريال خلال التسعة أشهر بانخفاض 44 %

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تحقيق صافي ربح بلغ 143 مليون ريال بانخفاض 44 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تدني أسعار البيع للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وانخفاض كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 0.55%. وانخفاض الايرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 40.72%. وزيادة مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب تعديل في الربوطات الزكوية أثرت على المخصص بالنقص في الفترة المماثلة.