"أسمنت الجنوب" تربح 143 مليون ريال خلال التسعة أشهر بانخفاض 44 %

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تحقيق صافي ربح بلغ 143 مليون ريال بانخفاض 44 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تدني أسعار البيع للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وانخفاض كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 0.55%. وانخفاض الايرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 40.72%. وزيادة مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب تعديل في الربوطات الزكوية أثرت على المخصص بالنقص في الفترة المماثلة.
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