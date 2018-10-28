"السعودية للاستثمار الصناعي" توزع 337 مليون ريال أرباح للنصف الأول

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع 337.5 مليون كأرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني من 2018 على 450 مليون سهم مستحق بحصة 0.75 ريال للسهم وبنسبة توزيع 7.5 % من القيمة الأسمية للسهم وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق يوم الاثنين 31-12-2018 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا.
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