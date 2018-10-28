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أخبار الشركات- محلية

"بي سي آي" تربح 38 مليون ريال خلال التسعة أشهر بارتفاع 43 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" تحقيق صافي ربح بلغ 38 مليون ريال بارتفاع 43 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب زيادة المبيعات و إنخفاض مصاريف البيع والتسويق وكذلك زيادة إيرادات تشغيلية أخرى

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