"بي سي آي" تربح 38 مليون ريال خلال التسعة أشهر بارتفاع 43 %

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" تحقيق صافي ربح بلغ 38 مليون ريال بارتفاع 43 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب زيادة المبيعات و إنخفاض مصاريف البيع والتسويق وكذلك زيادة إيرادات تشغيلية أخرى