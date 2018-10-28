"كيمانول" تربح 43 مليون ريال خلال التسعة أشهر

أعلنت شركة شركة كيمائيات الميثانول تحقيق صافي ربح بلغ 43 مليون ريال بعد أن كانت خاسرة نحو 13 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تحسن المبيعات وانخفاض التكاليف نتيجة لاستمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات وجني ثماره الايجابية بالرغم من تأثر مبيعات أحد منتجات الشركة الرئيسية بسبب الاغراق.