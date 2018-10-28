"صادرات" : تغطية الاكتتاب بنسبة 87 % وبقيمة تتجاوز 47 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن الاكتتاب بعدد 4.741.288 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 5.400.00 سهم بقيمة 47.412.880 ريال لتصل نسبة التغطية إلى 87.80 %.

وقالت "صادرات" أن الأسهم لمتبقية سيتم طرحها على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعرا ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.