"دراية" : العقار التجاري في جدة والذي سيتم تأجيره بالكامل مستأجر من الباطن

أوضحت شركة دراية المالية أن العقار التجاري في جدة والذي سيتم تأجيره بالكامل على المالك الحالي مستأجر من الباطن من طرف غير ذو علاقة بالصفقة لفترة تأجيرية تنتهي في أكتوبر 2029.