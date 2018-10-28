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أخبار الشركات- محلية

"دراية" : العقار التجاري في جدة والذي سيتم تأجيره بالكامل مستأجر من الباطن

"الاقتصادية" من الرياض

أوضحت شركة دراية المالية أن العقار التجاري في جدة والذي سيتم تأجيره بالكامل على المالك الحالي مستأجر من الباطن من طرف غير ذو علاقة بالصفقة لفترة تأجيرية تنتهي في أكتوبر 2029.

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