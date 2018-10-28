"الحمادي" يربح 72 مليون ريال خلال التسعة أشهر بانخفاض 4.9 %

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار تحقيق صافي ربح بلغ 72 مليون ريال بانخفاض 4.9 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب إرتفاع بند النفقات المالية نتيجة زيادة القروض البنكية المسحوبة خلال العام لتمويل نشاطات الشركة والشركة التابعة إضافة إلى إرتفاع مصاريف التشغيل المباشرة و غير المباشرة المرتبطة بتشغيل فرع النزهة الذي تم إفتتاحه في شهر فبراير من هذا العام. وذلك على الرغم من زيادة الإيرادات الناتجة من تشغيل فرع النزهه ومبيعات الأدوية المتحققة من الشركة التابعة شركة الخدمات الطبية المساندة و التي تم الإستحواذ عليها في الربع الأول من هذا العام.