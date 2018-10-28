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"لجام للرياضة" تربح 126 مليون ريال بارتفاع 0.4 % عن 2017

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" تحقيق صافي ربح بلغ 126 مليون ريال بارتفاع 0.4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب نمو الإیرادات بمقدار 36.4 ملیون ﷼ ویقابل ذلك جزئیا زیادة في تكلفة الإیرادات بمقدار 32.9 ملیون ﷼ وارتفاع جمیع التكالیف الأخرى بما فیھا التكالیف المالیة والزكاة بمقدار 3 ملیون ﷼.

كما أعلنت الشركة توزيع 50 مليون ريال كأرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربعين الثاني والثالث من 2018 على 52 مليون سهم مستحق بحصة 0.96 ريال للسهم وبنسبة توزيع 9.59 % من القيمة الأسمية للسهم وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق يوم 1 نوفمبر والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم التوزيع يوم 15 نوفمبر القادم.

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