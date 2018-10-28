200 ألف تأشيرة للقطاع الخاص في 6 أشهر .. زادت 4 %

بلغ عدد تأشيرات العمالة الصادرة للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 200 ألف تأشيرة، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" عليه - تصدرت تأشيرات العمالة الرجالية نحو 87 في المائة، حيث بلغ عددها 173206 تأشيرات، مقابل 26323 تأشيرة للإناث.

واستحوذت منطقتا الرياض والشرقية على التأشيرات المستخدمة بنسبة 45 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم منطقة القصيم.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) أصدرت قبل أيام نشرة سوق العمل للربع الثاني من 2018م، وذلك وفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).

وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2018، انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثاني 2018 حيث بلغت 13018066 فردا مقابل 13333513 فردا في الربع السابق، وذلك بمقدار 315447 فردا عن الربع السابق، وانخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار 25066 فردا، حيث بلغ 3125343 فردا مقابل 3150409 أفراد في الربع السابق.

وانخفض عدد المشتغلين السعوديين الذكور بمقدار 14787 فردا، وانخفض عدد المشتغلات السعوديات بمقدار 10279 سعودية.

ووفقا لتقديرات مسح الربع الثاني 2018، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (56.2 في المائة) مقابل (55.5 في المائة) للربع السابق، وكذلك معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى (42.0 في المائة) مقابل (41.9 في المائة) للربع السابق.

واستقر معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين عند (63.5 في المائة)، وفي المقابل ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى (19.6 في المائة) مقابل (19.5 في المائة) في الربع السابق.

وأوضحت بيانات نشرة سوق العمل للربع الثاني 2018، استقرار معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات المسح مقارنة بالربع السابق حيث بلغ (12.9 في المائة).

وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة في الربع الثاني من 2018 حيث بلغ (6.0 في المائة) مقارنة بـ (6.1 في المائة) للربع الأول من العام الجاري، بانخفاض مقداره (0.1 في المائة).