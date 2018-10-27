الجبير: هناك رؤيتان في الشرق الأوسط .. سعودية مستنيرة وإيرانية ظلامية 

قال عادل الجبير، وزير الخارجية، إننا نتعامل في الشرق الأوسط مع رؤيتين، رؤية سعودية مستنيرة، وأخرى إيرانية ظلامية.

وأكد الجبير خلال مشاركته في أولى جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حوار المنامة - قمة الأمن الإقليمي الـ14، أن النظام الإيراني يواصل دعم الإرهاب، وأن هناك إدراكا بأن طهران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأوضح وزير الخارجية، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج العربي.

وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوما للعمل مع حلفائها من أجل أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية وثابتة منذ عقود ولن تتغير.

ولفت إلى أن الحقائق المتعلقة بوفاة المواطن جمال خاشقجي تتكشف مع سير التحقيقات، مشيرا إلى أن المتورطين في القضية سيحاكمون في المملكة.

وأكد وزير الخارجية، أن تركيا دولة صديقة، وتجمعها بالمملكة علاقات تجارية واستثمارية جيدة.