إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب عمال الأمتعة في مطار بروكسل

أعلن متحدث باسم مطار العاصمة البلجيكية بروكسل إلغاء رحلات للاف الركاب اليوم السبت بسبب إضراب عمال خدمات الأمتعة بالمطار، والذي بدأ أول أمس الخميس.

وأوضح المتحدث أن عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها اليوم بسبب الإضراب سيتراوح بين 110 إلى 550 رحلة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أنه من الممكن إلغاء رحلات أخرى على مدار اليوم.

وكان الإضراب تسبب أمس الجمعة في إلغاء حوالي 130 رحلة.

وكان الإضراب العفوي لعمال شركة "أفيابارتنر" بدأ مساء الخميس الماضي ومن المنتظر أن يستمر حتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد (0500 صباحاً بتوقيت جرينتش) ، بحسب الموقع الالكتروني للمطار.

يأتي الإضراب في وقت مزدحم للسفر قبل عطلة عيد القديسين الأسبوع المقبل ، حيث سيكون العديد من المدارس في بلجيكا في عطلة، وهو ما يؤثر على آلاف الأشخاص المسافرين.

ويبلغ عدد المسافرين الذين تضرروا بالإضراب اليوم 70 ألف شخص فيما يتوقع أن يبلغ هذا العدد 74 ألف شخص غدا الأحد.

وأوصى المطار عملاءه بالاتصال في الوقت المناسب بشركة الطيران وقصر الامتعة، بالقدر المستطاع، على حقيبة اليد فقط.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة شركة "أفيابارتنر" والنقابات الممثلة للعاملين مجددا للتفاوض في وقت لاحق اليوم.

ويأتي الإضراب احتجاجا على ظروف العمل في "أفيابارتنر" ومن بين البنود التى تضمنتها قائمة المظالم التي يشكو منها العمال المضربون، انخفاض الأجور ونقص الموظفين وعدم دفع كامل مكافآت كان جرى التعهد بها من قبل الشركة. وفي نفس السياق، قالت "بلجا" إن بيانا نقابيا أشار إلى "غياب كامل للاستشارات الاجتماعية" داخل الشركة.