«التجارة» لـ "الاقتصادية": إصدار 16.4 ألف سجل في 9 أشهر .. و11 ألف علامة تجارية

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 16,413 سجلا تجاريا خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر سبتمبر، وفقا لما كشفه لـ"الاقتصادية" متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين.

وأوضح الحسين، أن عدد الأسماء التجارية الصادرة في الفترة ذاتها بلغ 10776 اسما تجاريا، بينما عدد العلامات التجارية 10959 علامة.

ووفقا للوزارة، تمكن خدمة إصدار السجل التجاري العميل من إصدار سجل تجاري إلكتروني والموافقة عليه من قبل الموظف المختص إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة.

ويصل الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل، مثل الهاتف المتنقل، إضافة إلى بعض الخدمات الاستعلامية التي تساعد على معرفة حالة طلبه من دون مراجعة مبنى الوزارة.

ويتم من خلال خدمة "الاستفسار عن حالة سجل تجاري"، الاستعلام عن حالة وتاريخ الانتهاء للسجل التجاري "منته - ملغى - قائم"، وإظهار تاريخ الانتهاء، وبالتالي التحقق من صحة وحالة أي سجل تجاري إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة والاستفسار عن ذلك.

وبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات 13364 سجلا تجاريا خلال 2017، منها 4973 سجلا رئيسا و8391 سجلا فرعيا، بينما بلغت 13.042 سجل في العام الذي قبله 2016، منها 4836 سجلا رئيسا و8206 سجلات فرعية.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعلى أنواع الشركات بـ 48707 شركات لتشكل ما نسبته 70 في المائة من الإجمالي، تلتها الشركات الأجنبية بـ 5282 شركة بنسبة 8 في المائة، والشركات التضامنية بـ 4278 شركة بنسبة 6 في المائة، وشركة الشخص الواحد بـ 2795 شركة لتشكل ما نسبته 4 في المائة.

وجاءت فروع الشركات الأجنبية بـ 2156 شركة بنسبة 3 في المائة، تلتها شركة التوصية البسيطة بـ 1522 شركة بنسبة 2 في المائة، وشركة المساهمة المقفلة بـ 1405 شركات بنسبة 2 في المائة، والشركات الخليجية بـ 2025 شركة بنسبة 2 في المائة، والشركات المهنية بـ 695 شركة بنسبة 1 في المائة، وفروع الشركات الخليجية بـ 530 شركة بنسبة 0.76 في المائة، والشركات المتعاقدة بـ 168 شركة بنسبة 0.24 في المائة.