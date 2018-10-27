«حساب المواطن» و«غلاء المعيشة» يصرفان 66.6 مليار ريال منذ انطلاقهما

بلغت قيمة الدفعات التي دفعتها الحكومة السعودية لمواطنيها، لتخفيف الإجراءات الاقتصادية التي بدأ تطبيقها من بداية عام 2018، لمعالجة التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السعودي نحو 66.57 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد توزعت الدفعات إلى قسمين الأول، أولها خاصة ببرنامج "حساب المواطن" بلغت قيمتها نحو 24.9 مليار ريال، والثانية خاصة ببرنامج غلاء المعيشة بلغت قيمتها نحو 41.67 مليار ريال.

وبرنامج حساب المواطن يهدف إلى دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية 2030"، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية تمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وتسهم في تنويع الدخل الوطني عبر الصادرات غير النفطية.

وبدأ البرنامج بصرف أول دفعة للمواطنين المستحقين في تاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2017 بقيمة ملياري ريال، تلاها الدفعة الثانية في تاريخ العاشر من كانون الثاني (يناير) 2018 بقيمة 2.1 مليار ريال استفاد منها نحو 3.1 مليون عائلة بإجمالي 11 مليون مستفيد.

أما الدفعة الثالثة فكانت في 11 شباط (فبراير) بقيمة 2.2 مليار ريال، والرابعة في 11 آذار (مارس) بقيمة 2.2 مليار ريال، والخامسة في العاشر من نيسان (أبريل) بقيمة 2.3 مليار ريال، والسادسة بقيمة 2.4 مليار ريال في العاشر من أيار (مايو) 2018.

أما الدفعة السابعة فكانت بتاريخ العاشر من حزيران (يونيو) 2018 وكانت قيمتها نحو 2.4 مليار ريال، والثامنة بقيمة 2.3 مليار ريال بتاريخ 11 تموز (يوليو) 2018، والتاسعة بقيمة 2.3 مليار ريال بتاريخ التاسع من آب (أغسطس) 2018.

وجاءت الدفعة العاشرة بقيمة 2.3 مليار ريال بتاريخ العاشر من أيلول (سبتمبر) 2018، وآخرها الحادية عشرة بتاريخ العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بقيمة 2.4 مليار ريال.

أما دفعات بدل غلاء المعيشة، فأكد عواد العواد وزير الإعلام السعودي، أنه سيكلف الدولة نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنويا بمتوسط قدره 4.17 مليار ريال شهريا.

وبتطبيقه في شهر كانون الثاني (يناير) 2018، تكون قيمة المبالغ التي صرفت نحو 41.67 مليار ريال لنحو عشرة أشهر.



*وحدة التقارير الاقتصادية