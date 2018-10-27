8.9 تريليون دولار ثروات أغنى أغنياء العالم.. قفزت 19 % في عام

قفزت أعداد أغنى أغنياء العالم في العام الماضي، وارتفعت أحجام ثرواتهم، بشكل غير مسبوق خصوصا في الصين حيث اتسع نادي أصحاب المليارات الضيق بواقع شخصين إضافيين أسبوعيا.

وبفضل انتعاش أسواق الأوراق المالية زادت ثروات أغنى سكان العالم في عام 2017 بنسبة 19 في المائة مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 8.9 تريليون دولار، وذلك بحسب دراسة للمصرف الاتحادي السويسري "يو بي إس" وشركة الاستشارات المهنية الدولية "برايس ووتر هاوس كوبرز".

وكان الازدياد أعلى بمرتين في الصين حيث بلغ النمو 39 في المائة ليصل إلى 1120 مليار دولار.

ووفقا لـ "الألمانية"، أظهرت الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس أن هذه الثروات يمتلكها 2158 رجلا وامرأة، وبلغ عدد أغنى أغنياء العالم 1979 مليارديرا عام 2016.

وشملت الدراسة إجمالي قيمة الثروات، مثل الشركات واستثمارات الشركات والعقارات الخاصة والمقتنيات الفنية.

وعلى سبيل المقارنة، ازدادت ثروة أصحاب المليارات الأمريكيين بنسبة 12 في المائة في 2017 لتبلغ 3600 مليار دولار فيما ارتفعت ثروة نظرائهم الأوروبيين بنسبة 19 في المائة إلى 1900 مليار خصوصا بفعل عودة سعر صرف اليورو إلى الارتفاع في مقابل الدولار.

وقال جوزف ستادلر المسؤول عن وحدة أصول الزبائن الأكثر ثراء في المصرف في بيان، "خلال العقد المنصرم، أنشأ أصحاب المليارات الصينيون شركات أكبر تميزت أيضا بمردودها المالي الأعلى كما رفعوا مستوى الحياة وحققوا ثروات طائلة، لكن هذه ليست سوى البداية".

وأشار المصرف السويسري إلى أن خطر الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى اختلال في النمو الاقتصادي وفي الثروات المتأتية عنه تاليا.

وفي حال استمر تصاعد التوتر، فلربما تخسر أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا (من دون احتساب اليابان) أيضا ما يصل إلى 20 في المائة مقارنة مع أعلى نقاطها المسجلة في صيف 2018، وهو سيناريو قاتم بحسب المصرف السويسري.

وكشف مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، الذي يقيس ثروات أغنى 500 شخص في العالم، أن أغنى الأغنياء أضافوا إلى ثرواتهم يوميا ما يقارب 2.7 مليار دولار.

وأضاف جيف بيزوس، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية أمازون، إلى ثروته 34.2 مليار دولار، وعد الأكثر جنيا للمكاسب خلال العام الماضي، متفوقا بذلك على بل جيتس، مؤسس "مايكروسوفت"، وتصدر بذلك قائمة أغنى أغنياء العالم.

وتجاوزت مؤسسة أمازون بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الـ 100 مليار دولار، واحتل بل جيتس المرتبة الثانية بثروة بلغت 89.4 مليار دولار، فيما جاء وارن بافت المستثمر الأمريكي الشهير، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 81.7 مليار دولار.