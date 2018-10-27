19 مليار ريال أرباح 41 شركة مدرجة في الربع الثالث .. ارتفعت 21 %

أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 187 نقطة بنسبة 2.4 في المائة. وجاء الارتفاع مع تحسن أداء معظم القطاعات، حيث أشير في التقرير السابق إلى أن استقرار السوق فوق مستويات 7400 نقطة يبقي فرص ارتداد السوق.

وأغلق السوق عند مستويات 7835 نقطة، وسط مؤشرات لوصولها إلى مستويات 8000 نقطة حيث الاستقرار أعلى، ما ستعزز من شهية المخاطرة، وقد تدفعها إلى مستويات 8500 نقطة.

وتتداول السوق في فترة موسم الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث، ما يسهم في ارتفاعها، خاصة مع نمو محصلة الأرباح المجمعة لـ 41 شركة معلنة بنحو 21 في المائة لتصل إلى 19 مليار ريال.

واستمرار هذا الأداء الإيجابي يحسن من العوامل الأساسية للسوق، ما يجعلها أكثر عرضة للسيولة الاستثمارية المحلية أو حتى الأجنبية، حيث سيتم انضمام السوق للمؤشرات الدولية خلال العام المقبل.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 7648 نقطة، حيث ارتفع في جلستين وتراجع في البقية.

وكانت أعلى نقطة عند 7854 نقطة رابحا 2.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7355 نقطة، فاقدا 3.8 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7835 نقطة رابحا 187 نقطة بنسبة 2.4 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 381 مليون ريال لتصل إلى 27.6 مليار ريال، بمعدل 45 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 1 في المائة بنحو 11 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 2 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة بنحو 39 ألف صفقة لتصل إلى 612 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 6.2 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.2 في المائة.

وكان الأعلى ارتفاعا "إنتاج الأغذية" بنسبة 6.4 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 6.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 36 في المائة بنحو 9.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة 9.8 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "صادرات" بنسبة 37 في المائة ليغلق عند 126 ريالا، يليه "ساكو" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 86.10 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 28 ريالا.

وتصدر المتراجعة "كيان السعودية" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 14.34 ريال، يليه "أسمنت الشرقية" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 17 ريالا، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 14.56 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 3.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.2 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية