التراجعات تضرب الأسهم العالمية .. والمستثمرون يلوذون بالذهب

ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع تراجع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم التي هبطت بشكل كبير وسيطر عليها اللون الأحمر، حيث اتجهوا إلى المعدن الأصفر الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار المالي.

وهبطت الأسهم الأوروبية أمس، متجهة نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ آب (أغسطس) 2015 متضررة من موجة مبيعات اجتاحت الأسواق العالمية، ونتائج للشركات دون التوقعات قلصت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأنهى المؤشر الرئيس لأسهم منطقة اليورو جلسة التداول منخفضا 0.93 في المائة في حين تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.77 في المائة موسعا خسائره منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) إلى نحو 8 في المائة.

ومن بين البورصات الرئيسة في أوروبا، أغلق مؤشر داكس الألماني منخفضا 0.94 في المائة بينما هبط مؤشر كاك الفرنسي 1.3 في المائة وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني 0.92 في المائة.

وجاء مؤشر قطاع السيارات الأوروبي بين أبرز الخاسرين وأغلق منخفضا 1.6 في المائة متأثرا بهبوط بلغ أكثر من 21 في المائة في أسهم شركة فاليو الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات بعد أن أصدرت ثاني تحذير في ثلاثة أشهر بشأن الأرباح.

كما فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس، مع الاتجاه للتخلص من أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات التي تحقق نموا مرتفعا بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال أعلنتها "أمازون" و"ألفابت".

لكن بيانات أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي بأقل من المتوقع في الربع الثالث قلصت الخسائر.

وخلال تعاملات أمس، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 242.70 نقطة، أو ما يعادل 0.97 في المائة، إلى 24741.85 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.12 نقطة، أو 1.45 في المائة، إلى 2666.45 نقطة.

في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 3 في المائة.

وآسيويا، منيت الأسهم اليابانية بأسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من ثمانية أشهر بفعل تنامي المخاوف بشأن أرباح الشركات المحلية، في الوقت الذي خيبت فيه شركة كانون المتخصصة في صناعة الكاميرات آمال السوق بخفض توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر نيكاي القياسي 0.40 في المائة لتصل خسائره الأسبوعية إلى 5.7 في المائة، حيث أغلق المؤشر عند 21185 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ أواخر آذار (مارس) الماضي.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المائة مسجلا 1596 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع أيضا منخفضا 5.7 في المائة في ثاني أكبر هبوط أسبوعي هذا العام بعد هبوط بلغ 7.1 في المائة في أوائل شباط (فبراير) الماضي.

وهذا هو أقل مستوى إغلاق للمؤشر منذ أيلول (سبتمبر) 2017.

وهوى سهم كانون 5.6 في المائة مسجلا أدنى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2017 بعدما خفضت الشركة توقعاتها لصافي ربح العام الذي ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) إلى 251 مليار ين (2.24 مليار دولار) من 280 مليار ين بسبب ضعف مبيعات الكاميرات الرقمية.

وارتفع سهم تويوتا موتور 2.1 في المائة، بينما زاد سهم هوندا 1.7 في المائة ونيسان 1.1 في المائة.

وفي باكستان، أغلقت الأسهم الباكستانية أمس، تعاملاتها على ارتفاع. وأغلق مؤشر بورصة كراتشي، مرتفعا بنسبة 2.33 في المائة أي ما يعادل 924 نقطة، وأقفل عند مستوى 40556 نقطة، حيث بلغت كمية التداول 237217740 سهما نفذت في 357 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 237 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 106 شركات، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.

وعربيا، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.41 في المائة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1969.4 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية، خلال الأسبوع الماضي نحو 70.0 مليون دينار أردني مقارنة بـ 4.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 1.563.5 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 350.2 مليون دينار أردني مقارنة بـ 21.1 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 44.5 مليون سهم نفذت من خلال 12898 صفقة.

وفي مصر، بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 30 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 736.9 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 4.55 في المائة ليبلغ مستوى 13024 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 3.33 في المائة ليبلغ مستوى 668 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 3.58 فى المائة ليبلغ مستوى 1678 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 3.8 مليار جنيه، مبينا أن كمية التداول بلغت نحو 911 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.

وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 68.90 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 22.78 في المائة والعرب على 8.32 في المائة، بعد استبعاد الصفقات. وأفاد التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 202.01 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 37.96 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

ونوه بأن المؤسسات استحوذت على 46.28 في المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 35.72 في المائة، موضحا أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 6.82 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 199 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 201 ألف سند.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع تراجع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم واتجاههم إلى المعدن الأصفر الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار المالي.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1 في المائة إلى 1243.32 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما كان بلغ في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي عند 1239.38 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1238 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1 في المائة إلى 1088.72 دولار للأوقية مبتعدا عن مستوى قياسي مرتفع يبلغ 1150.50 دولار للأوقية، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.67 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 في المائة مسجلا 824.50 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، حوم الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أسابيع أمس، مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستظهر بأي شكل تراجعا عن قوتها المستمرة منذ أشهر.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عدم رضاه عن قوة الدولار.

ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد نما 3.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بعد نمو بلغ 4.2 في المائة في الربع الثاني.

كما يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

في الوقت ذاته، ارتفع اليورو قليلا إلى 1.1383 دولار أمس.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت أدنى مستوى في شهرين عند 1.1353 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر الدولار 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية ليسجل 112.14 ين، بينما بلغ الدولار الأسترالي الذي ينظر له على أنه قياس للإقبال على المخاطرة أدنى مستوى في نحو 33 شهرا.

ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 96.56 أمس، بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين أمس الأول. ومكاسب مؤشر الدولار ناتجة إلى حد كبير عن خسائر اليورو البالغ وزنه على المؤشر 57.6.