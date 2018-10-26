ارتفاع ثروات أغنى أغنياء العالم إلى 8.9 تريليون دولار

واصل عدد أغنى أغنياء العالم الارتفاع العام الماضي، وكذلك الحال بالنسبة لحجم ثرواتهم. وبفضل انتعاش أسواق الأوراق المالية وارتفاع أسعار العقارات، زادت ثروات أغنى سكان العالم في عام 2017 بنسبة 19% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 8.9 تريليون دولار، وذلك بحسب دراسة للمصرف الاتحادي السويسري (يو بي إس) وشركة الاستشارات المهنية الدولية (برايس ووتر هاوس كوبرز). وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن هذه الثروات يمتلكها 2158 رجلا وامرأة. وكان عدد أغنى أغنياء العالم يبلغ 1979 مليارديرا عام .2016 تجدر الإشارة إلى أن الدراسة شملت إجمالي قيمة الثروات، مثل الشركات واستثمارات الشركات والعقارات الخاصة والمقتنيات الفنية.