تراجع أرباح "فولفو" للسيارات بنحو النصف في الربع الثالث رغم ارتفاع المبيعات

أعلنت شركة "فولفو" للسيارات المملوكة للصين ،اليوم الجمعة، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو النصف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ صافي أرباح الشركة خلال هذه الفترة حوالي 14ر1 مليار كرونا (125 مليون دولار) مقابل 5ر2 مليار كرونا في الربع الثالث من عام .2017وقالت "فولفو" إن مبيعات السيارات زادت بنسبة 6ر17% خلال الربع الثالث على أساس سنوي لتصل إلى 8ر58 مليار كرونا.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، هاكان صامويلسون : "بالنظر إلى المستقبل، فإن التوترات التجارية المتواصلة تعد مصدر قلق لصناعة السيارات، ولنا،" مشيرا إلى حرب التعريفات الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين من ناحية، وبين أمريكا والاتحاد الاوروبي من ناحية أخرى.وكانت "فولفو" بدأت خلال الاعوام الاخيرة اقامة مصانع انتاج في الاسواق حيث تباع سياراتها، وهو ما وضع الشركة في "موقف أفضل بهدف تحقيق تخفيف جزئي لتداعيات التعريفات الجمركية التي تم فرضها بالفعل."وقالت الشركة إنها باعت 154914 سيارة في الفترة من بداية تموز/يوليو حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت "فولفو" إنها باعت في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، 34700 سيارة في الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع 14% على أساس سنوي.وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تعزيز حصتها السوقية في الصين والولايات المتحدة، وحققت نموا في العديد من الدول الاوروبية باستثناء السويد حيث تراجعت المبيعات بمقدار الثلث بسبب نظام ضريبي جديد متعلق بالانبعاثات الكربونية.وكانت "جيلي" الصينية استحوذت على "فولفو" من عملاق صناعة السيارات الامريكية "فورد" في عام .2010