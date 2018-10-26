وزير المالية: ارتفاع عائدات السعودية غير النفطية 48 % للربع الثالث .. إنجاز هائل وكبير

كشف محمد الجدعان وزير المالية، أن العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 مليار ريال بزيادة 48 في المائة، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا هائلا وكبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة هي الممكن لجميع الوزارات في المملكة، وذلك لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق "رؤية المملكة 2030".

جاء ذلك في مستهل مشاركته أمس في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان "التوازن المالي"، وشارك فيها أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في البحرين.

وأوضح الجدعان أن وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الميزانية من 16 في المائة إلى 9 في المائة في السنة الماضية، متوقعا في بداية هذه السنة عجزا بما يقارب 7 في المائة ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ 7 في المائة، مؤكدا أن برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة.

وبين وزير المالية، أن السعودية والبحرين لديهما سلع مشتركة يتم التعامل معها منذ سنوات، مؤكدا أهمية المحافظة على تحقيق توازن في الميزانيات على المدى المتوسط، وأن تكون مرنة بشكل كبير، إذ يمكن خلال تحقيق نقاط التوازن المحافظة على النمو. وقال، إن هناك أبعادا متعددة لبرامج التوازن المالي، وربما التطرق لهذه العناصر المفردة في هذا الاقتصاد بالكامل هو شيء مهم جدا وأعتقد أن الأمر يتعلق في البداية بالفاعلية وبالكفاءة وبقابلية التنبؤ.

وأضاف، "منذ بضعة أسابيع مضت قمنا بإعلان بيان الميزانية في المملكة ولأول مرة في المملكة ولأول مرة في المنطقة قمنا بذلك، لأننا نحافظ أولا على وعد الحكومة كوننا نتحلى بالشفافية، والأمر الثاني نريد أن نكون قابلين للتنبؤ، ونتأكد أننا نعلن إسقاطات على المدى القصير أو المتوسط فيما يتعلق بأرقامنا من ناحية الواردات، ونكون قادرين على السماح للقطاع الخاص بالتخطيط ويطلع على الميزانية وينظر إليها ويقوم بتخطيط أعماله".

وأكد، أن الأفراد بدون وجود ميزانية متوازنة على المدى المتوسط، فإن ميزانيتك أو خدماتنا سوف تكون متذبذبة، والأفراد بذلك لن يكونوا قادرين على تلقي خدمات مستدامة على المديين المتوسط والطويل، ولن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل مناسب، وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد.

ولفت الجدعان إلى أن الميزانية المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فحسب، ولكن بمدى فاعلية الأرقام وكفاءتها، مفيدا أن الميزانية المتوازنة أن نكون فاعلين جدا ذوي كفاءة في إنفاقنا ونقدم مزيدا من الخدمات للمواطنين، وتوفير طريق واضح متوقع قبل التنبؤ بثلاث أو أربع أو خمس سنوات مقبلة.

من جانبه، أعرب أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في البحرين عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيرا إلى أن برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات، حيث قامت البحرين منذ 2015 بتحقيق التوازن في موقفها المالي من خلال تقديم تغييرات في الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى 842 مليار دولار، وقامت بتحقيق ذلك من خلال الحفاظ على النمو وتخفيض المعدلات التي حدثت في السنة الماضية فيما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار حزمة دعم التوازن التي استفادت منها مملكة البحرين من جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام 2022، إذ إن الهدف النهائي من التعديل هو تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق. وقال، إن التوازن المالي يضمن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يوصل رسالة للأفراد ولمجتمع الأعمال تبين كيف نبلى بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل، مبينا أن التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ويحافظ على هذا النمو ما يجعلنا قادرين على تقليل الديون خاصة عندما يكون الاقتصادي يعمل بشكل جيد. وأوضح، أن الشركات قبل إنفاقها تسعى إلى أن تعرف هل الحكومة مستدامة بما يكفي لتكون قادرة على تطبيق ما تعد به، مفيدا أن التوازن المالي يوفر الوضوح من ناحية قدرة الحكومة على تطبيق برامجها بتكلفة معقولة كما تحقق التواصل مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة الأطراف.